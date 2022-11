Slowenien erwägt Grenzkontrollen zu Kroatien

Weniger Kontrollen an Binnengrenzen

Es brauche klare Regeln für den Schengen-Raum, aber weniger Kontrollen an den Binnengrenzen, wenn sie nicht wirklich notwendig seien, sagte die Ministerin nach dem EU-Außenministerinnen und -ministertreffen. Die Reform, an der seit Jahren gearbeitet wird, müsse endlich umgesetzt werden.