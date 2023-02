Defekte Skibindung - statt Heli kamen Bergretter

Weiterkommen war unmöglich

Sie hatten eine Skitour in das Mittertal unternommen, dabei trat plötzlich ein technisches Problem bei einer Skibindung eines der Tourengeher auf. In rund 2200 Metern kam die Gruppe daher nicht mehr weiter. „Normalerweise wird in solchen Fällen der Hubschrauber alarmiert, wir wollten den Einsatz dieses Mal aber selbst terrestrisch abwickeln. Ein Hubschrauberflug wäre in diesem Fall wohl nicht dafür gestanden“, sagt Falkner.