Polizisten stoppten illegalen „Audi-Cup“ auf A 1

Zweimal hinschauen mussten Polizisten, die an der Westautobahn bei Sipbachzell ihre Radargerät auf ankommende Autos gerichtet hatten: Tempo 251 blitze auf. Und zwar nicht nur bei einem Wagen, sondern bei zwei, die dicht an dicht Richtung Linz rasten. Die Beamten waren in einen illegalen „Audi-Cup“ geraten - am Start: ein Audi A8 und ein Audi S8.