Arbeiter klemmte sich in Dornbirn das Bein ein

Zwei Arbeiter waren am Freitag um 9.25 Uhr in einem Stahlverarbeitungsunternehmen in Dornbirn an der Kommissionierungsanlage beschäftigt. Plötzlich blockierte die Anlage, eine 3,5 Tonnen schwere Stahlkassette ließ sich nicht mehr voran bewegen. Einer der Männer (25) versuchte, das Teil durch einen Stoß weiterzubewegen.