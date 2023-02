Brucker Theater geht weiter - zweite Rate versäumt

Abgemacht - aber wieder nicht gehalten! Am 15. Februar hätte der ASK-BSC Bruck/Leitha die zweite ausgemachte Rate an seine ehemaligen Spieler bezahlen sollen. Aber es ist keine große Überraschung - denn wie schon die erste Tranche, kam auch die zweite Rate nicht bei den Kickern an. Aus diesem Grund könnte es jetzt sogar mit der FIFA Probleme geben. Wir haben uns mit Chris Thor über die Niederösterreicher ein bisschen ausführlicher unterhalten.