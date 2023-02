Sicherheitslücken in Windows und Office entdeckt!

Office anfällig für verseuchte Dokumente

Eine ebenfalls als „hoch“ gefährlich eingestufte Sicherheitslücke wurde in den Office-Programmen des Microsoft-365-Aboangebotes entdeckt. Bringt ein Angreifer den Nutzer etwa durch gefälschte Mails oder Social-Engineering-Methoden dazu, eine verseuchte Datei herunterzuladen und zu öffnen, können die Angreifer in der Folge sensible Daten absaugen.