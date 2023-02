KI steuerte Kampfjet für mehr als 17 Stunden

Wie Lockheed Martin am Montag mitteilte, fand der KI-gesteuerte Flug bereits im Dezember auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien statt. Zum Einsatz kam dabei das Trainingsflugzeug VISTA X-62A - eine modifizierte F-16D -, das mithilfe von Software die Leistungsmerkmale anderer Flugzeuge simulieren kann. In diesem Fall wurde stattdessen ein menschlicher Pilot nachgeahmt. Ziel ist es, die Plattform zu nutzen, um Flugzeugdesigns zu testen, die autonom geflogen werden können.