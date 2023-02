Nach 6 Tagen: Helfer retten weiterhin Überlebende

Retter: „Wunderschönes Gefühl“

Am Samstagabend gelang es Helfern des Technischen Hilfswerks (THW) in der Stadt Kirikhan in Zusammenarbeit mit türkischen Einsatzkräften, eine 88-jährige Verschüttete zu retten. Es sei „ein wunderschönes Gefühl“, jemanden nach so langer Zeit lebendig herauszuholen, sagte ein am Einsatz beteiligter Notfallsanitäter.