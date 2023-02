Mit Schutz der Türken: Heeres-Einsatz geht weiter

Bis Donnerstag weiterhin im Einsatz

In den letzten Tagen sollen im Krisengebiet sogar Schüsse gefallen sein. Auch das soll ein Grund dafür gewesen ein, dass die Rettungsaktion kurzerhand unterbrochen wurde. „Der erwartbare Erfolg einer Lebendrettung steht in keinem vertretbaren Verhältnis zu dem Sicherheitsrisiko“, erklärte Oberstleutnant Pierre Kugelweis noch am Samstagvormittag.