Kommandant: „Wir sind froh, geholfen zu haben“

Auf den Straßen der Stadt liegen teilweise Leichen in Plastiksäcke gehüllt. Grund dafür ist auch die großflächige Räumungsaktion in der Stadt durch türkischen Behörden. Die rot-weiß-roten Hilfskräfte bleiben am fünften Tag aufgrund der schlechter werdenden Sicherheitslage im Basislager, man bleibt aber in Bereitschaft (mittlerweile wurde der Einsatz wiederaufgenommen, Anm.). Vor allem, weil es auch in der Nacht auf Samstag noch ein weiteres Nachbeben in der Region gab.