Türkei: Erste Festnahmen wegen Bau-Pfusch

Zahl der Toten steigt weiter

Unterdessen steigt die Zahl der Toten nach dem schweren Beben immer weiter. Allein in den betroffenen Gebieten in der Türkei sind 22.327 Menschen ums Leben gekommen, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Samstag. Mindestens 80.278 Menschen seien verletzt worden. In Syrien wurden 3553 Todesopfer gemeldet. Viele Menschen werden noch unter den Trümmern vermisst.