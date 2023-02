„Stromstoß“ von Haimbuchner für die Energiewende

Und das Gas in Oberösterreichs Boden?

Haimbuchner nimmt auch zur Erdgassuche in Oberösterreich Stellung: „Die aktuellen Probebohrungen nach Erdgas in Oberösterreich sind nicht wirklich neu. Und ja es macht Sinn, zu erheben welche Bodenschätze wir nutzbar machen können. Sollten wir das Gas tatsächlich nicht zur Gänze selbst verbrauchen, weil wir in der Energiewende schon so weit vorangeschritten sind, kann man es sehr wohl verkaufen.“