A1, Drei, Magenta: Anrufe in Erdbebengebiet gratis

So gibt es lediglich einen offenen Grenzübergang von der Türkei aus, über den Hilfsgüter nach Nordsyrien gelangen können. Erst am Donnerstag kam dort der erste Hilfskonvoi an. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass bis zu 23 Millionen Menschen von den Folgen des Bebens betroffen sein könnten. Beispiele sind Obdachlosigkeit und Krankheiten wie Cholera, die sich zu einer Epidemie ausweiten könnten.