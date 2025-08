Pille aus den USA: Hoffnung für starke Schnarcher

Mehr als 600 Patienten zeigte eine positive Wirkung, wie die US-Entwickler mitteilten. „Die LunAIRo-Studie erreichte ihr primäres Ziel und zeigte nach 26 Wochen klinisch bedeutsame und statistisch signifikante Reduktionen der Atemwegsobstruktion. Teilnehmer, die mit AD109 behandelt wurden, erzielten in Woche 26 eine durchschnittliche AHI-Reduktion (Zahl der Atemaussetzer durch Schlafapnoe pro Stunde, Anm.) von 46,8 Prozent gegenüber dem Ausgangswert von minus 6,8 Prozent unter Placebo. Die AHI-Reduktion blieb bis zum Ende der Studie in der Woche 51 statistisch signifikant“, hieß es vor wenigen Tagen in einer Mitteilung des von Bostoner Wissenschaftern gegründeten Pharmaunternehmens Apnimed.