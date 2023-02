„Auf so ein Beben kann man sich nicht vorbereiten“

Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist die Gesamtzahl der Todesopfer in beiden Ländern auf mehr als 16.000 gestiegen. In der Türkei starben laut einer in der Nacht auf Donnerstag veröffentlichten neuen Bilanz von Behörden und Rettungskräften 12.873 Menschen. In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer auf 3162. Bei einem Besuch von zwei besonders betroffenen Regionen erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan: „Auf so ein Erdbeben kann man sich nicht vorbereiten.“