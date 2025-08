Nach Auftaktsiegen sind die Altacher immer stark

Nach Auftaktsiegen gab es keine Abstiegssorgen

Dem 1:0 gegen den WAC 2016 folgte eine grandiose Herbstsaison, an deren Ende sogar der Winterkönig gefeiert werden durfte. Platz vier am Saisonende reichte neuerlich für die Europacup-Qualifikation. 2017 wurde Austria Wien mit 3:0 besiegt, mitten in der schon begonnenen Sommerreise durch Europa mit Spielen in Georgien, Weißrussland, Belgien und Israel. An deren Ende nur 20 Minuten für die Qualifikation für die Europa League Gruppenphase fehlten. Die Saison – unter Trainer Klaus Schmidt – verlief dann verletzungsbedingt schwierig, mit dem Abstieg hatte man aber nie etwas zu tun.