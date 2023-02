Bundesheerarzt rettet Verschütteten mit Amputation

In der Türkei gibt es inzwischen 12.873 bestätigte Todesopfer und 62.937 Verletzte, so die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad in der Nacht auf Donnerstag. In Syrien sind bei dem Beben mindestens 3162 Menschen ums Leben gekommen. Die betroffenen Gebiete waren zunächst schwer zugänglich, mit dem Fortschreiten der Bergungsarbeiten steigen die Opferzahlen.