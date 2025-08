„Steige nicht ins Auto“: Wolff verrät Entscheidung

Keine Zweifel an Antonelli

Während Russell am Sonntag in Ungarn mit Rang drei aufzeigen konnte, landete Antonelli lediglich auf Platz zehn. Doch auch der zuletzt schwächelnde Neuling darf sich weiter bewähren und muss sich keine Sorgen um sein Cockpit machen. „Wir machen so weiter“, zweifelt Wolff nicht am 18-jährigen Italiener.