Real Madrid gibt 30-Millionen-Mann ablösefrei ab

Neustart in der Heimat

Und wie geht’s nun weiter? Wie die spanische „Marca“ berichtet, steht der 23-Jährige kurz vor einem Wechsel in die Heimat zu Atletico Mineiro. Real Madrid lässt Reinier, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2026 gültig war, ablösefrei ziehen, sicherte sich aber eine Weiterverkaufsklausel in der Höhe von 50 Prozent.