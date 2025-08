Passwort geändert, um Ex-Ehefrau zu erpressen

Klingt komplizierter, als es ist

Ein 41-jähriger Steyrer hatte sich dort wegen „Störung der Funktionsweise eines Computersystems“ und Nötigung verantworten müssen. Was die Juristen so kompliziert formulieren, ist in Wirklichkeit so simpel wie kurios: Der Beschuldigte hatte seiner ehemaligen Lebensgefährtin (39) in besseren Zeiten einen Geschäftsserver für ihr Kleinunternehmen eingerichtet.