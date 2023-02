Erdbeben hätte ganz Deutschland zittern lassen

Warum war dieses Erdbeben so zerstörerisch?

„Entladen“ ist hier auch das Stichwort. Dem Deutschen Geoforschungszentrum zufolge gab es in dieser Region im vergangenen Jahrhundert nur ein einziges schweres Erdbeben und zwar im Jahr 1905. Dementsprechend lange konnte sich eine Spannung aufbauen. Die Auswirkungen im aktuellen Fall waren wohl auch deshalb so verheerend, weil sich der Bruch nur knapp 18 Kilometer unter der Oberfläche ereignete, so Experten. Dadurch konnte viel Energie nach oben dringen.