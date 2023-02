Red Bull schweigt und verschärft die Gangart

Frist für friedliches Ende im Logo-Zwist endet bald

Zusammen mit seinem Anwalt schickte er ein Schreiben an Red Bull und pochte darauf, das Logo mit zwei kämpfenden Tieren weiter nutzen zu können. „Es ist eine Hommage an die Traditionen in Mamoiada“, sagt Muggittu. Man würde die hiesigen Weinhänge auch heute noch mit der Hilfe von Ochsen pflügen. „Auf meinen Etiketten sind keine Stiere“, stellt er klar. Den Salzburger Energydrink-Giganten überzeugte das bislang nicht.