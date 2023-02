So wichtig ist Sport bei Depression

„Klingt eine depressive Verstimmung nach zwei Wochen nicht ab, kann sich daraus eine chronisch depressive Verstimmung oder Depression entwickeln“, so der Sportpsychologe. In solchen Fällen rät der Experte dazu, einen Facharzt aufgesucht und psychotherapeutische Unterstützungsmöglichkeiten in Anspruch genommen werden. Um das Entstehungsrisiko drastisch zu senken, bietet sich etwa körperliche Aktivität an. „Die Forschung weist darauf hin, dass sich nahezu jede zehnte Depression durch eine Stunde Sport pro Woche verhindern lässt“, betont Prof. Peter Gröpel. Aber auch bei bestehender Erkrankung kann Bewegung als Ergänzung zur psychotherapeutischen Behandlung äußerst hilfreich sein.