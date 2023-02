Wirtschaft tanzt im Dreivierteltakt aus der Krise

Auch in der heimischen Geschäftswelt ist man sich der Bedeutung des kollektiven Tanzbeinschwingens bewusst: „Bälle sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, betont Gert Zaunbauer, der Obmann der Freizeitbetriebe in der NÖ-Wirtschaftskammer. Gastronomie und Tanzschulen profitieren davon, ebenso Veranstalter, der Modehandel und die Floristen. „Bälle haben daher in Zeiten wie diesen neben der gesellschaftlichen auch eine große wirtschaftliche Bedeutung“, ist Zaunbauer überzeugt.