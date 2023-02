Premier ordnet Aufhebung von Wikipedia-Sperre an

Nach der Sperre von Wikipedia in Pakistan wegen angeblicher „blasphemischer Inhalte“ hat Regierungschef Shehbaz Sharif die Wiederfreigabe der Online-Enzyklopädie angeordnet. Dies teilte am Montag das Informationsministerium mit. „Der Premierminister weist an, dass die Website mit sofortiger Wirkung wieder zugänglich sein soll.“