Waldhäusl-Sager: Hunderte Menschen bei Protesten

Am Montagabend nahmen einige Hundert Menschen an einer „Solidaritätskundgebung für Vielfalt und Zusammenhalt“ in Wien-Favoriten teil. Sie protestierten damit gegen eine Aussage des niederösterreichischen FPÖ-Landesrats Gottfried Waldhäusl, der meinte, dass Wien ohne Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund noch Wien wäre.