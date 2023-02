Waldhäusl empört mit Migrations-Sager im TV

SPÖ: Sager darf nicht ohne Konsequenzen bleiben

Kritik an dem TV-Auftritt vom Dienstagabend kam am Mittwoch von mehreren Seiten. „Dass Waldhäusl vor laufender Kamera jungen Menschen, die in Österreich in die Schule gehen, das Existenzrecht abspricht, zeugt von einer Menschenverachtung in der FPÖ, die frösteln macht“, befand SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung. Der Sager dürfe nicht ohne Konsequenzen bleiben.