„Wiener Kinder zahlen Waldhäusl die Pension“

Integrationsministerin Raab rief Schulklasse an

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) rief am Donnerstag persönlich die betroffene Schulklasse an und richtete den Jugendlichen aus, dass das nicht ihr Verständnis von Integration sei. „Es geht bei Integration nicht um die Herkunft und Hautfarbe, sondern darum, was ein jeder und eine jede bereit ist, zu unserer Gesellschaft beizutragen, zu leisten, und wie man sich einbringt“, so Raab. Im Telefonat hat sie im Speziellen den Mädchen dieser Schulklasse Mut zugesprochen.