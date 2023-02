Schatzjäger hütet eine kaiserliche Prunkvase

Exponat bekommt Ehrenplatz

„Besonders prunkvoll, aber in seinen Verästelungen auch sehr fein gearbeitet ist der monumentale goldene Doppeladler mit kaiserlichem Familienwappen, das alles auf grünem Glas. Dass dieses Exponat, in dem sich österreichische Geschichte so wundersam spiegelt, in meinem Antiquitätenzentrum einen gebührenden Ehrenplatz bekommt, ist selbstverständlich“, versichert Kunstmäzen Josef Renz aus Kreisbach bei Wilhelmsburg.