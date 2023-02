Nach Anklage: AustroCel Hallein will „Aufklärung“

Zur Erinnerung: Am 2. Juni 2021 explodierte am Betriebsgelände der Halleiner Firma eine Hochdruck-Gasleitung. 147 Grad Celsius heißes Schwefeldioxid trat aus. Ein 54-jähriger Arbeiter starb an Verbrennungen und Verätzungen. Er war jahrzehntelang im Unternehmen beschäftigt. Drei weitere Personen klagten über gesundheitliche Probleme, weil sie das giftige Schwefeldioxid eingeatmet hatten. Eine Verletzte verlor das Bewusstsein.