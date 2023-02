Tödlicher Giftgas-Unfall: Ex-Chef ist angeklagt

Die Staatsanwaltschaft erhebt nun Anklage eineinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall im Halleiner Werk in Salzburg der Firma AustroCel: Am 2. Juni 2021 explodierte dort eine Hochdruck-Gasleitung. 147 Grad Celsius heißes Schwefeldioxid trat aus. Ein 54-jähriger Arbeiter, der seit fast zwei Jahrzehnten für das Unternehmen tätig war, starb an Verbrennungen und Verätzungen.