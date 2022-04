AustroCel Hallein ist zurück im Regelbetrieb

Zehn Monate nach dem Gasunfall in der Firma AustroCel in Hallein (Tennengau), bei dem ein Arbeiter ums Leben gekommen war, hat das Unternehmen am Freitag den regulären Betrieb wieder aufgenommen. Die Bezirkshauptmannschaft hat gestern die vom Unternehmen nach dem Unfall gesetzten Maßnahmen gutgeheißen und grünes Licht gegeben. Das Werk lief seit Februar bereits im Probebetrier.