Die abschreckende Wirkung blieb aus

Der Ostliga-Wettskandal, der auch auf die Wiener Stadtliga und den Burgenland-Cup übergriff, wird die Justiz noch weiter beschäftigen. Von den zehn Angeklagten, die sich am Mittwoch im Landesgericht Graz verantworten mussten, wurde einer freigesprochen, neun für schuldig befunden.

Obwohl die Schadenssumme nach den letzten Ermittlungen von 200.000 auf 470.00 Euro angestiegen war, der Strafrahmen bis zu fünf Jahren (in einem Fall sogar bis zu zehn) betrug, gab es nur Geldstrafen von 4000 € aufwärts bis zu zwei teilbedingten Haftstrafen. Der unbedingte Teil wurde bereits in der U-Haft abgesessen, alle sind auf freiem Fuß . . .