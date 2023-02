Zensur: Wo Meinungsfreiheit aufhört

Jeder darf denken, was er will

Als beliebtes Beispiel, wie die Regierung und die Medienhäuser die Meinungsfreiheit „zensieren“, wird oft der Roman von George Orwell „1984“ eingebracht - eine Geschichte, die geschrieben wurde, um die vermehrt faschistischen Ideologien in der Politik - vor allem rund um den Nationalsozialismus, zu kritisieren. Sie können jedoch beruhigt sein, denn eine Meinung so weit zu beeinflussen, dass man nicht mehr denken darf, was man will, ist heutzutage nicht mehr erlaubt. Grob gesagt: man darf denken, was man will, aber nicht immer öffentlich und online äußern, was man sich denkt.