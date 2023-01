Das geschieht mit Ihren Daten auf krone.at

Schritt 4: Die Teilnahme am Gewinnspiel

Für die „Krone“-Community verlosen wir regelmäßig tolle Preise! Je nach Preis kann es hier auch vorkommen, dass wir mehr Daten von Ihnen benötigen als nur Ihre E-Mail-Adresse. Schließlich müssen wir Ihnen den Gewinn auch zukommen lassen. Daten werden jedoch nur in notwendigen Fällen weitergegeben und in jedem Fall werden Sie vorher darauf hingewiesen. Wenn Sie zum Beispiel Tickets für eine Veranstaltung gewinnen, braucht der Veranstalter Ihren Namen, damit Sie Ihre Tickets an der Abendkasse abholen können. Wir sind bemüht, möglichst viele Gewinne intern abzuwickeln, um so wenige Daten wie möglich weiterzugeben.