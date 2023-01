Dunning-Kruger-Effekt: Warum wir uns überschätzen

Der Dunning-Kruger-Effekt wurde erstmals von David Dunning und Justin Kruger in ihrem 1999 erschienenen Artikel „Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One‘s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments“ beschrieben. Darin werden die Ergebnisse einer Reihe von Studien erörtert, in denen das Verhältnis zwischen den selbst eingeschätzten Fähigkeiten von Personen und ihren tatsächlichen Fähigkeiten bei einer Reihe von Aufgaben, wie Logik, Grammatik und Humor, untersucht wurde. Die Studien ergaben, dass Personen, die bei diesen Aufgaben schlecht abschnitten, dazu neigten, ihre Fähigkeiten zu überschätzen, während diejenigen, die gut abschnitten, dazu neigten, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen.