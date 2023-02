Österreicher befürchten mehr Überwachung im Job

AK fordert Beschränkung von Überwachung

Die AK fordert in diesem Kontext eine Beschränkung der Überwachungsmaßnahmen am Arbeitsplatz. Wichtig sei etwa, dass in jedem Fall ein rechtmäßiger Kontrollzweck vorliegt und dass das „gelindeste“ Kontrollmittel eingesetzt wird. Weiters müssten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Betriebsrat vorab über den möglichen Einsatz von Kontrollmaßnahmen informiert, und der Betriebsrat in die Durchführung eingebunden werden. Die Beschränkungen gelte es in einer Betriebsvereinbarung festzulegen. In Betrieben ohne Betriebsrat dürften Kontrollmaßnahmen laut AK nur mit Zustimmung der Arbeitnehmerin bzw. des Arbeitnehmers durchgeführt werden.