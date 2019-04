Wie Konzerne die eigenen Mitarbeiter ausspionieren

In Schweden werden RFID-Chips implantiert

Die RFID-Namensschilder, die Waber anbietet, kann der Mitarbeiter ablegen, wenn er Feierabend macht. In einem Bürokomplex in Schweden ist man allerdings schon einen Schritt weiter. Dort lassen sich die Mitarbeiter RFID-Chips in die Hand implantieren und nutzen sie als elektronischen Schlüssel für den Bürozutritt oder als digitale Visitenkarte, die Kontaktdaten beim Händedruck austauscht. Die Chips von der Größe eines Reiskorns werden bei „Chipping Parties“ implantiert.