Office 365 verrät Chef, was die Mitarbeiter tun

Die Arbeitsweise der Office-365-Nutzer wird mit den „Workplace Analytics“ ganz genau durchleuchtet. Wie viele E-Mails verschickt der User am Tag? Wie viele Dokumente hat er bearbeitet? Hat er gechattet oder andere Kanäle genutzt? Sind Trödeleien zu beobachten? All diese Fragestellungen werden überwacht und fließen in den Produktivitäts-Score ein.