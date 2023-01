Geldtaschen gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Der unbekannte Mann dürfte am 18. November 2022 in Pichling bei Mooskirchen (Bezirk Voitsberg - Stmk), am 23. November 2022 in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck - OÖ), am 24. November 2022 in Gmunden (OÖ), am 29. November 2022 in Linz (OÖ), am 29. November 2022 in Mauerbach (Bezirk St. Pölten - NÖ) und am 28. Jänner 2023 in Gmunden (OÖ), den Opfern die Geldbörsen aus den Handtaschen bzw. der Jackentasche gestohlen haben. Mit den darin befindlichen Bankomatkarten führte er an den Bankomaten die Geldbehebungen durch.