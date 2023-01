Nach Absturz bekamen es Freerider mit Angst zu tun

In eine missliche Lage gerieten am Montag Freerider während einer geführten (!) Tour im Tiroler Lechtal: Ein Teilnehmer (26) stürzte in einer steilen Rinne ab und zog sich dabei Verletzungen zu. Der Einheimische wurde vom alarmierten Rettungshubschrauber geborgen und ins Spital geflogen. Problem: Andere Teilnehmer trauten sich daraufhin nicht mehr weiter. Nach einem erneuten Notruf konnten sie aufgrund widriger Wetterverhältnisse zunächst nicht mit einem Hubschrauber gerettet werden.