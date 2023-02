Bande erbeutet drei Bikes in nur einer Nacht

Motorräder sollten in Weißrussland landen

Mit den Maschinen im Wert von 50.000 Euro (zwei BMW, eine Ducati) im Wagen machten sich die Weißrussen aus dem Staub. Über die Grenze in Richtung Heimat. Was die Diebe aber offenbar übersehen hatten: Eines der Zweiräder war mit GPS ausgestattet. Und so gelang es Landeskriminalamtsermittlern der Außenstelle West, dieses in Polen zu orten.