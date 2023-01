„Es werden wohl alle mehr zusammenrücken müssen“

Noch bevor in Linz überhaupt die heurige Schwimmkurs-Saison begonnen hat, herrscht aktuell große Ratlosigkeit bei Vereinen, aber auch Tauch- und Paddelclubs sowie Schulen. Wird doch - wie berichtet - im Sommer das Hallenbad der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese am Salesianumweg dicht gemacht, und damit geht wertvolle Wasserfläche verloren. Im Vorjahr hatte man gerade dank dieser Schwimmhalle und einer gemeinsamen Initiative noch zusätzliche Angebote in den Sommerferien schaffen können.