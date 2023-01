Wegen Parken: Prügel-Attacke auf Schneepflugfahrer

Der Zwischenfall hatte sich am 21. Jänner gegen 15 Uhr in der Waldstraße in Schalchen ereignet, wo M. die Fahrbahn vom Schnee befreite. „Ich bin an dem Tag schon seit 4 Uhr früh im Einsatz gewesen. Das Ganze ist eine halbe Stunde vor Dienstschluss passiert – es war die letzte Fahrbahn, die ich räumen wollte“, sagt der Bauhof-Leiter. In der schmalen Straße hatte er schon im Dezember an dem Wagen des Anwohners nicht vorbeigekonnt. „Damals hab’ ich seine Schwiegertochter gebeten, ihm auszurichten, dass er dort nicht parken darf.“