Mann (50) im Spital: Polizei sucht Schläger

Der 50-jährige Einheimische und der unbekannte zweite Beteiligte gerieten am Freitag gegen 21.50 Uhr vor einem Innsbrucker Lokal in Streit. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Die Auseinandersetzung eskalierte so sehr, dass der Unbekannte - ein älterer Mann - dem 50-Jährigen einen Schlag ins Gesicht versetzte.