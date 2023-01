Aus diesem Wandel-Pick-up macht Audi den neuen A7

Computer-Brille für den Fahrer

Während das Exterieur in einem metallischen Grünblau-Ton namens arctic teal lackiert ist, präsentiert sich das Interieur in dunklem Grau und Lavarot, wobei strapazierfähige Stoffe und rustikal wirkende Metallapplikationen dominieren. Der Innenraum verweist in vielen Details auf Stil und Formen des Art Déco. Und die kamerabasierten Rückspiegel, die Audi schon im (Q8) e-tron eingeführt hat, die aber im e-tron GT fehlen, feiern in dieser Studie fröhliche Urständ.