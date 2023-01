Deutsche Postler streiken wieder für mehr Lohn

Geld für Investitionen

Konkret fordern die Angestellten 15 Prozent mehr Lohn, der Firma ist das zu viel. Die Deutsche Post verweist unter anderem darauf, dass sie Geld für Investitionen brauche, was die derzeitigen Jobs langfristig absichere. Stiegen die Personalkosten zu stark, könnte das Investitionen ausbremsen und die Zukunft eintrüben. Hinzu kommen höhere Kosten, etwa für Energie. Das Unternehmen sei daher nicht in der Lage, die Reallohnverluste der Beschäftigten auszugleichen. Das haben die Arbeitgeber in der zweiten Tarifverhandlungsrunde laut einer Gewerkschafterin gesagt.