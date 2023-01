Soldat und Zivilist peinigten Dachs zu Tode

„Wir legen den Angeklagten zur Last, dass sie jeweils mehrfach auf einen Dachs geschossen haben", trägt Staatsanwältin Elena Haslinger die Vorwürfe vor. Die erwähnten Angeklagten sind ein 57-jähriger Soldat und ein Zivilist mit Jagdschein (56). Zu den Schüssen kam es am 23. August 2023 in der St. Johanner Krobatinkaserne.