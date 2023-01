Für die „Liebsten“ zurück in die Heimat!

Dadurch hängte der 34-Jährige seine Schuhe im Profi-Bereich endgültig an den Nagel: “Meine beiden Töchter sollen nicht mehr gefühlt jedes Jahr umziehen müssen, hier zur Schule gehen und Freunde finden„, sagt der Rechtsfuß. Der nach der mündlichen Einigung mit TWL ein lukratives Angebot aus Griechenland vorgelegt bekam, dennoch absagte: “Ich lege viel Wert auf Handschlagqualität und widme jetzt die ganze Zeit meiner Familie. Ich will in erster Linie Papa sein, bin ein extremer Frühaufsteher und mache den Kindern sehr gerne das Frühstück. Die Zeit wollte ich auf keinen Fall verpassen - denn die Jahre vergehen schneller, als man denkt!“