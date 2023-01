Suche nach Präsidenten für Digital-Uni verschoben

Das Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) in Linz muss die für Dienstag und Donnerstag geplanten Hearings für die Suche nach seinem Gründungspräsidenten verschieben. Grund dafür ist, dass der Rektor der Universität für Angewandte Kunst, Gerald Bast, sein Mandat im Gründungskonvent zurückgelegt hat. Dies begründete er mit zahlreichen befangenen Personen im Gremium sowie mit der in der Diskussion „zurückgebliebenen inhaltlichen Dimension“.